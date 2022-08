Katarzyna Wasick z medalem pływackich mistrzostw Europy na 50 m stylem dowolnym

Medal Wasick jest drugim dla Polski podczas mistrzostw w Rzymie, bo w weekend wyścig na 100 metrów stylem motylkowym na trzecim miejscu ukończył Jakub Majerski.

Polka obroniła srebro sprzed dwóch lat, gdy startowała w europejskim czempionacie w Budapeszcie.

W Rzymie w każdym wyścigu Wasick zajmowała miejsce tuż za plecami Sjoestroem, dla której 50 m stylem dowolnym to koronny dystans. I taka była też kolejność w finale. Brąz zdobyła Holenderka Valerie van Roon.

Sjoestroem uzyskała czas 23,91 Polka 24,20 s, , a Van Roon - 24,64.

Wasick to zdecydowanie najlepsza polska pływaczka w ostatnich latach, ale Sjoestroem to absolutna światowa gwiazda. Tak jak podczas czerwcowych mistrzostw globu w Budapeszcie Polka we wtorek musiała uznać wyższość utytułowanej Szwedki.

Sjoestroem ma w dorobku m.in. cztery medale igrzysk olimpijskich, w tym złoty z Rio de Janeiro (2016) na 100 m st. motylkowym. Na najwyższym stopniu podium mistrzostw świata stawała dziesięciokrotnie, a w ME najlepsza była już 16 razy. W Rzymie wcześniej triumfowała na 50 m stylem motylkowym.