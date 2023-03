Kawa na święta. Szalone i niezwykłe przepisy na wspaniałą kawę Agnieszka Aulich

Święta to czas odpoczynku i przyjemności. Wspaniała, gorąca kawa to jest coś, co pozwala przetrwać kolejny dzień. Kawa jest bardzo wdzięcznym partnerem naszych doświadczeń. Możemy poeksperymentować ze smakiem ulubionego napoju. Zatem - do dzieła! Do odważnych świat należy!