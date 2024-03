Kawiarnia Bunkra Sztuki jeszcze nie została otwarta, a już budzi ogromne emocje

Krakowianie chcą mieć Bunkier Cafe

Kiedy ostatecznie okazało się, że Bunkier nie będzie miał podziemnych kondygnacji, wróciła koncepcja altanki kawiarnianej. Zaprojektowało ją również Biur Architektoniczne Kaczmarczyk.

- Udało mi się spełnić wielkie życzenie krakowian, by przed Bunkrem była kawiarnia-altana, w której spotykają się ludzie do późnej nocy. To wszystko się uda. Budujemy altanę, będzie na tej samej zasadzie - mówiła nam tuż przed oficjalnym otwarciem galerii jej ówczesna dyrektorka Maria Anna Potocka.