Każda teza powoduje powstanie antytezy

Ale teza i antyteza po pewnym czasie tworzą syntezę, różną od swoich składników. Ta synteza staje się tezą, która znów powoduje powstanie antytezy i tak dalej. Jest to jeden ze sposobów tłumaczenia zjawisk ideologicznych, socjologicznych czy politycznych.

Powstaje pytanie, czy przekora należy do koniecznych elementów natury ludzkiej. Czy to tylko Polacy na każde „tak” muszą mówić „nie”. Wynikiem tego tak i nie jest głęboki podział w naszym społeczeństwie. I to nie chodzi tylko o totalne NIE naszej opozycji, czy NIE mówione przy każdej okazji tysiącletniej chrześcijańskiej kulturze naszego narodu. Każda reforma, każda inwestycja znajduje natychmiast przeciwników.

Także i w Kościele Katolickim: papież mówi – msza posoborowa, a liczne głosy chcą tylko liturgii przedsoborowej.

Warto pracować nad tym, by te sprzeczności i sprzeciwy budowały narodową jedność społeczeństwa.