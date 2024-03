Każdy chętny może zasadzić drzewo w Lesie Wolskim. Akcja już w ten weekend

To okazja, by osobiście uczestniczyć w zakładaniu uprawy leśnej. Wszystko, co do tego potrzebne - czyli sadzonki i łopaty - będzie czekać na miejscu. - Ze sobą wystarczy zabrać tylko zapał do pracy. I ewentualnie kiełbaski, bo po zakończonej akcji zaplanowano odpoczynek przy ognisku - zachęcają organizatorzy akcji.

W tym roku leśnicy chcą posadzić 15 tys. drzew w Lesie Wolskim. Sadzą je tam, gdzie powstały wiatrołomy. Do posadzenia zostały wybrane gatunki dostosowane do siedliska: buki, dąb szypułkowy, jodła pospolita, lipa, jawor i brzoza