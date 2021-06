Kevin Garnett. Mistrz NBA i faulowania na parkiecie słowem [SPORTOWA PÓŁKA]

Kevin Garnett to jeden z najwybitniejszych graczy w historii koszykówki. Mistrz NBA z Boston Celtics, złoty medalista olimpijski z Sydney z reprezentacją USA, MVP sezonu regularnego i najlepszy obrońca ligi, co czyni go jednym z zaledwie pięciu zawodników, którzy otrzymali oba wyróżnienia. Do tego 15-krotny uczestnik Meczu Gwiazd i MVP meczu z 2003 roku, a od 2020 roku członek koszykarskiej Hall of Fame.

- Był jednym z najbardziej dominujących graczy, jakich widział świat koszykówki. I jednym z najbardziej wygadanych - czytamy na obwolucie okładki tej książki. - W ciągu 21-letniej kariery podniósł trash-talk (czyli obrażanie i wyzywanie rywali na parkiecie - przyp.) do rangi sztuki i nigdy nie stronił od dzielenia się przemyśleniami na kontrowersyjne tematy. W tej książce Kevin Garnett z taką samą szczerością spogląda na swoje życie i karierę.