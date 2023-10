Kibice na meczu Garbarnia Kraków - KS Wiązownica. Znajdźcie się na zdjęciach

W poprzednim spotkaniu u siebie Garbarnia wygrała po emocjonującej walce z Chełmianką 2:1, choć to rywale pierwsi strzelili gola. W meczu z Wiązownicą to również goście początkowo byli skuteczniejsi, i to wyraźnie - przed przerwą zdobyli aż trzy gole. Pościg po zmianie stron krakowianom nie wyszedł

ZDJĘCIA KIBICÓW Z MECZU GARBARNIA - WIĄZOWNICA [przewijaj galerię w dół]

Garbarnia Kraków - KS Wiązownica 1:3 (0:3)

Bramki: 0:1 Michalik 4, 0:2 Sula 10, 0:3 Michalik 20, 1:3 Czekaj 80.

Garbarnia: Zagórowski - Moskiewicz, Czekaj, Kajpust, Wielecki (22 Sutor) - Żurek (46 Grzybowski), Dziedzic, Duda (46 Sowiński, 57 Durda), Opalski (46 Klec), Morys - Szuta.

Wiązownica: Zając - Cieśla, Meliniszyn, Tabor, Kordas - Serafin, Janiczak, Tonia, Rębisz - Michalik, Sula.

Sędziował: Damian Gawęcki (Kielce). Żółte kartki: Zagórowski, Szuta (dwie); czerwona kartka: Szuta (33) - Meliniszyn (61).