Kibice na meczu Wieczysta Kraków - Korona II Kielce w III lidze. Znajdźcie się na zdjęciach

Wieczysta przyciąga kibiców

Kibice na mecze Wieczystej Kraków przychodzą dość licznie niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Środa wprawdzie pogodowa nie była tak piękna jak choćby wtorek, ale na trybunie przy boisku na ul. Chałupnika, gdzie swoich rywali podejmuje drużyna "Żółto-Czarnych", zjawiło się w środę sporo widzów.

Obejrzeć mogli ciekawe spotkanie, w którym ich ulubieńcy zmierzyli się z rezerwami ekstraklasowego zespołu Korony Kielce. DO pełni szczęścia zabrakło jednak zwycięstwa, które poprawiłoby sytuację drużyny w walce o awans do II ligi. Remis 1:1, w dodatku wywalczony w samej końcówce spotkania (długo to goście prowadzili), niezbyt satysfakcjonuje. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne spotkania przyniosą lepsze wyniki.