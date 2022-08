Kibice Wieczystej z Pucharem Polski! Wielka gratka dla krakowskich fanów ZDJĘCIA (k)

Piłkarzom Wieczystej, po tym jak przegrali z Radunią Stężyca 0:2, już się nie uda zdobyć w tym sezonie Pucharu Polski, ale wielu kibiców opuszczało w środę stadion przy Chałupnika z przyjemną pamiątką. A były nią zdjęcia z trofeum, o jakie co roku walczą zawodnicy z całej Polski. Nasza fotoreporterka uwieczniła to wydarzenie dla Was, dlatego zapraszamy do obszernej galerii zdjęć.