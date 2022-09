Kibice ze Szkocji opanowali Kraków. Armia Szkockiej Kraty przyleciała na mecz z Ukrainą ZDJĘCIA

Armia Szkockiej Kraty sprowadza imprezę do Krakowa

"Szkoccy kibice, nazywani pieszczotliwie Armią Tartan (Armia Szkockiej Kraty - przyp.), pomimo cierpienia z powodu podążania za swoją drużyną narodową, są znani z tego, że sprowadzają imprezę do miasta. Fani zdobyli wiele nagród i wyróżnień za swoje zachowanie i działalność charytatywną" - zapowiada szkocką ekspansję pod Wawelem aktywista David McGirr, prowadzący na Facebooku stronę "Scots and fans of Scotland in Krakow".

Z okazji meczu szkocka organizacja charytatywna Tartan Army Sunshine Appeal (TASA) wyszła z inicjatywą zebrania środków na pomoc dzieciom mieszkającym w objętej wojną Ukrainie. Stowarzyszenie ma na koncie wiele akcji charytatywnych, a w Krakowie zachęca do przekazywania darowizn (w tym także takich przedmiotów jak książeczki do kolorowania, kredki, gumki do mazania itp.) na rzecz BebiKo z Tarnopola, organizacji non-profit zajmującej się dziećmi z zespołem Downa wieku od 2 do 5 lat. Można przyłączyć się do akcji, biorąc udział w imprezie, która rozpocznie się dziś o godz. 20 w Klubie Pod Jaszczurami na Rynku Głównym.