Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Adelajda 6.01 2022

Iga ma co do siebie bardzo duże wymagania, chciałaby ciągle wygrywać i ta konsekwencja w wielkich szlemach to było coś, czego nie doceniła w pierwszym odruchu. Na szczęście fakt, że zrobiła to w tym roku jako jedyna zawodniczka na świecie uświadomił jej, że to naprawdę wyjątkowe osiągnięcie - mówi managerka Igi, Paulina Wójtowicz.