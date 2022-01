Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Australian Open [21.01]

Iga Świątek. Kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Igi Świątek? WYNIK na żywo 2022

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej Australian Open 17-30.01 2022

Poniedziałek 17 stycznia/wtorek 18 stycznia I runda: Iga Świątek - Harriet Dart (Wielka Brytania) 6:3, 6:0. Mecz w nocy z poniedziałku na wtorek jako drugi w sesji, ok. 3 (od godz. 1 pierwsze spotkanie Garbine Muguruza - Clara Burel). Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej WTA 500 w Adelajdzie 2-9.01 2022

I runda: Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 6:3, 6:4. Mecz we wtorek.

Kiedy i gdzie gra Iga Świątek? Wyniki meczów

Iga Świątek ma za sobą kolejny udany sezon. W 2021 roku w każdym turnieju Wielkiego Szlema kwalifikowała się do czwartej rundy, a ponadto wygrała dwa turnieje WTA - w Adelajdzie i Rzymie. Dzięki świetnym występom po raz pierwszy w karierze awansowała do pierwszej "10" rankingu WTA (zakończyła sezon jako 9. rakieta na świecie) i zakwalifikowała się do finałowych zawodów tej organizacji, które były rozgrywane w Guadalajarze. Dwa mecze przegrała, ale w ostatnim pokonała Hiszpankę Paulę Badosę.