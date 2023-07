Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023

Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

Iga Świątek. Kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Igi Świątek? WYNIK na żywo 2023

W tym miejscu prezentujemy wszystkie mecze Igi Świątek w 2023 roku. Najnowsze są na samej na górze strony, poniżej te, które rozegrała do tej pory. Najbliższy mecz Igi Świątek został zaplanowany w turnieju BNP Paribas Warsaw Open w Warszawie w dniach 24-30 lipca 2023 roku. Transmisja na żywo w TVP Sport. Kiedy gra Iga Świątek? Warsaw Open 24-30.07.2023

Wtorek 25 lipca

I runda: Iga Świątek - Nigina Abduraimowa (Uzbekistan). Mecz we wtorek o godz. 17.30. Transmisja na żywo w TVP Sport.

Kiedy gra Iga Świątek? Wimbledon 3-16.07.2023

Wtorek 11 lipca

1/4 finału: Iga Świątek - Elina Switolina (Ukraina) 5:7, 7:6, 2:6.

Mecz we wtorek o godz. 14.30 (jako pierwszy w sesji na korcie centralnym). Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Niedziela 9 lipca

IV runda: Iga Świątek - Belinda Bencic (Szwajcaria) 6:7(4), 7:6(2), 6:3.

Mecz w niedzielę po godz. 17. Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Piątek 7 lipca

III runda: Iga Świątek - Petra Martić (Chorwacja) 6:2, 7:5.

Mecz w piątek, prawdopodobnie po godz. 17.30, jako drugi w sesji od 14.30 na korcie centralnym, po meczu mężczyzn. Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Środa 5 lipca

II runda: Iga Świątek - Sara Sorribes-Tormo (Hiszpania) 6:2, 6:0.

Mecz w środę ok. godziny 16-17 (drugi w sesji od godz. 14.30 po meczu Kasatkina - Burrage). Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Poniedziałek 3 lipca

I runda: Iga Świątek - Lin Zhu (Chiny) 6:1, 6:3.

Mecz w poniedziałek o godz. 14 (jako pierwszy w sesji). Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej WTA 250 Bad Homburg 25.06.-2.07.2023

1/2 finału: Iga Świątek - Lucia Bronzetti (Włochy). Iga Świątek wycofała się przed półfinałem.

Czwartek 29 czerwca

1/4 finału: Iga Świątek - Anna Blinkowa (Rosja) 6:3, 6:2.

Mecz nie wcześniej niż o godz. 16.30 (trzeci w sesji od godz. 12 po meczach Bronzetti - Graczewa i Masarova - Navarro). Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Środa 28 czerwca

II runda: Iga Świątek - Jil Teichmann (Szwajcaria) 6:3, 6:1.

Mecz nie wcześniej niż o godz. 16.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Poniedziałek 26 czerwca

I runda: Iga Świątek - Tatjana Maria (Niemcy) 5:7, 6:2, 6:0.

Mecz nie wcześniej niż o godz. 18. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Kiedy gra Iga Świątek? French Open Paryż 28.05-10.06.2023

Sobota 10 czerwca

Finał: Iga Świątek - Karolina Muchova (Czechy) 6:2, 5:7, 6:4.

Czwartek 8 czerwca

1/2 finału: Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia (Brazylia) 6:2, 7:6 (9-7).

Środa 7 czerwca

1/4 finału: Iga Świątek - Coco Gauff (USA) 6:4, 6:2.

Poniedziałek 5 czerwca

1/8 finału: Iga Świątek - Łesia Curenko (Ukraina) 5:1, krecz Curenko.

Mecz w poniedziałek, tu podamy godzinę. Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Sobota 3 czerwca

III runda: Iga Świątek - Xinyu Wang (Chiny) 6:0, 6:0.

Mecz w sobotę, tu podamy godzinę. Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Czwartek 1 czerwca

II runda: Iga Świątek - Claire Liu (USA) 6:4, 6:0.

Mecz w czwartek. Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Wtorek 30 maja

I runda: Iga Świątek - Cristina Bucsa (Hiszpania) 6:4, 6:0.

Mecz we wtorek, nie wcześniej niż o 17.30, jako trzeci w sesji (od godz. 11.45) na korcie Philippe- Chatrier. Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 1000 Rzym 9-20.05.2023

Środa 17 maja

1/4 finału: Iga Świątek - Jelena Rybakina (Rosja) 6:2, 6:7, 2:2, krecz Świątek.

Mecz w środę nie wcześniej niż o godz. 20.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Wtorek 16 maja

IV runda: Iga Świątek - Donna Vekić (Chorwacja) 6:3, 6:4.

Mecz we wtorek (przełożony z poniedziałku), nie wcześniej niż o godz. 13.30 (jeśli nie będzie padał deszcz). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Niedziela 14 maja

III runda: Iga Świątek - Łesia Curenko (Ukraina) 6:2, 6:0.

Mecz w niedzielę ok. godziny 12.30-13 (po meczu Muchova - Giorgi, który zaczyna się o godz. 11). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Piątek 12 maja

II runda: Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja) 6:0, 6:0.

Mecz nie wcześniej niż w piątek o godz. 13 (drugi po meczu Kokkinakis - Sinner od godz. 11). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 1000 Madryt 1-7.05.2023

Sobota 6 maja

Finał: Iga Świątek - Aryna Sabalenka (Białoruś) 3:6, 6:3, 3:6. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek 4 maja

1/2 finału: Iga Świątek - Weronika Kudiermietowa (Rosja) 6:1, 6:1. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Środa 3 maja

1/4 finału: Iga Świątek - Petra Martić (Chorwacja) 6:0, 6:3. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Poniedziałek 1 maja

III runda: Iga Świątek - Jekatierina Aleksandrowa (Rosja) 6:4, 6:7(3), 6:3. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Niedziela 30 kwietnia

II runda: Iga Świątek - Bernarda Pera (USA) 6:3, 6:2. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Piątek 28 kwietnia

I runda: Iga Świątek - Julia Grabher (Austria) 6:3, 6:2. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Kiedy gra Iga Świątek? WTA 500 Stuttgart 17-23.04.2023

Niedziela 23 kwietnia

Finał: Iga Świątek - Aryna Sabalenka (Białoruś) 6:3, 6:4.

Mecz w niedzielę o godz. 13. Transmisja na żywo w Canal+ Premium.

Sobota 22 kwietnia

Półfinał: Iga Świątek - Ons Jabeur (Tunezja) 3:0, krecz Jabeur.

Piątek 21 kwietnia

1/4 finału: Iga Świątek - Karolina Pliskova (Czechy) 4:6, 6:1, 6:2. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek 20 kwietnia

II runda: Iga Świątek - Qinwen Zheng (Chiny) 6:1, 6:4. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 1000 Indian Wells 8-19.03.2023

Piątek 17 marca/sobota18 marca

1/2 finału: Iga Świątek - Jelena Rybakina 2:6, 2:6.

Mecz w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 2. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek 16 marca

1/4 finału: Iga Świątek - Sorana Cirstea (Rumunia) 6:2, 6:3.

Mecz w czwartek ok. godz. 21-21.30 (jako drugi w sesji od 19 po meczu Karolina Muchova - Jelena Rybakina). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Wtorek 14 marca/środa 15 marca

1/8 finału: Iga Świątek - Emma Raducanu (Wielka Brytania) 6:3, 6:1.

Mecz w nocy z wtorku na środę ok. godz. 4. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Poniedziałek 13 marca

III runda: Iga Świątek - Bianca Andreescu (Kanada) 6:3, 7:6 (7-1).

Mecz nie przed godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Sobota 11 marca

II runda: Iga Świątek - Claire Liu (USA) 6:0, 6:1.

Mecz w sobotę ok. godz. 21-30 - 22.00 (jako drugi w sesji od 20). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 1000 Dubaj 20-25.02.2023

Sobota 25 lutego

Finał: Iga Świątek - Barbora Krejcikova (Czechy) 4:6, 2:6.

Mecz w sobotę nie przed godz. 16 (po finale debla, który zaczyna się o godz. 14). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Piątek 24 lutego

Półfinał: Iga Świątek - Coco Gauff (USA) 6:4, 6:2.

Mecz w piątek o godz. 13. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek 23 lutego

1/4 finału: Iga Świątek - Karolina Pliskova (Czechy). Pliskova wycofała się z turnieju. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Środa 22 lutego

III runda: Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa 6:1, 6:0.

Mecz w środę około godz. 13-13.30 (jako trzeci w sesji od godz. 9). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Wtorek 21 lutego

II runda: Iga Świątek - Leylah Fernandez (Kanada) 6:1, 6:1.

Mecz we wtorek na korcie centralnym nie wcześniej niż o godz. 16. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? Qatar Open WTA 500 w Doha 13-18.02.2023

Sobota 18 lutego

Finał: Iga Świątek - Jessica Pegula (USA) 6:3, 6:0.

Mecz o godzinie 16. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Piątek 17 lutego

1/2 finału: Iga Świątek - Weronika Kudiermietowa 6:0, 6:1.

Mecz ok. 16.15-16.30 (jako drugi na korcie centralnym po spotkaniu Sakkari - Pegula, który zaczyna się o 14.30). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

1/4 finału: Iga Świątek - Belinda Bencic (Szwajcaria) - rezygnacja Bencic z gry.

Środa 15 lutego

II runda: Iga Świątek - Danielle Collins (USA) 6:0, 6:1. Mecz ok. godz. 16.30 (jako trzeci na korcie centralnym, po pojedynkach Coco Gauff - Petra Kvitova i Jelena Ostapenko - Jessicą Pegula). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek ma wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? Australian Open Melbourne 16-29.01.2023

Niedziela 22 stycznia

1/8 finału: Iga Świątek - Jelena Rybakina 4:6, 4:6.

Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Piątek 20 stycznia

III runda: Iga Świątek - Cristina Bucsa (Hiszpania) 6:0, 6:1.

Mecz w piątek, nie przed godz. 4.30 rano polskiego czasu (na Margaret Court po meczach Fucsovics - Sinner i Pegula - Kostiuk). Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Środa 18 stycznia

II runda: Iga Świątek - Camila Osorio (Kolumbia) 6:2, 6:3. Tu podamy termin, gdy zostanie ustalony. Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Poniedziałek 16 stycznia

I runda: Iga Świątek (1) - Jule Niemeier (Niemcy) 6:4, 7:5.

Mecz w poniedziałek o godz. 9.25 polskiego czasu. Transmisja na żywo w Eurosporcie. Kiedy gra Iga Świątek? Sydney United Cup 6-8.01.2023

Piątek 6 stycznia 2023

Półfinał: Iga Świątek - Jessica Pegula (USA) 2:6, 2:6.

Mecz o 3 w nocy z czwartku na piątek. Transmisja na żywo w TVP Sport.

Kiedy gra Iga Świątek? World Tennis League 2022 19-24.12 2022

Poniedziałek 19 grudnia

1. mecz w grupie: Iga Świątek - Caroline Garcia (Francja). Nie wcześniej niż o godz. 17 (jako drugi w sesji, która zaczyna się o godz. 15). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek, 22 grudnia

2. mecz w grupie: Iga Świątek - Annett Kontaveit (Estonia). Nie wcześniej niż o godz. 17 (jako drugi w sesji, która zaczyna się o godz. 15). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Piątek, 23 grudnia

3. mecz w grupie: Iga Świątek - Aryna Sabalenka (Białoruś). Nie wcześniej niż o godz. 17 (jako drugi w sesji, która zaczyna się o godz. 15). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Sobota, 24 grudnia

Finał World Tennis League

Skład drużyn Światowej Ligi Tenisowej 2022

The Kites (Team A): Felix Auger-Aliassime, Holger Rune, Iga Świątek, Sania Mirza, Eugenie Bouchard.

The Hawks (Team B): Alexander Zverev, Dominic Thiem, Elena Rybakina, Annett Kontaveit.

The Falcons (Team C): Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Aryna Sabalenka, Paula Badosa.

The Eagles (Team D): Nick Kyrgios, Rohan Bopanna, Caroline Garcia, Bianca Andreescu, Andreas Seppi.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA Finals 2022 31.10 - 7.11 2022

Niedziela 6 listopada

1/2 finału: Iga Świątek - Aryna Sabalenka 2:6, 6:2, 1:6.

Mecz w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 2. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Sobota 5 listopada

3. mecz w grupie: Iga Świątek - Coco Gauff 6:3, 6:0.

Mecz w nocy z soboty na niedzielę o godz. 1. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek 3 listopada

2. mecz w grupie: Iga Świątek - Caroline Garcia 6:3, 6:2.

Mecz w czwartek o godz. 23. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Wtorek 1 listopada

1. mecz w grupie: Iga Świątek - Daria Kasatkina 6:2, 6:3.

Mecz we wtorek o godz. 23 polskiego czasu. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Grupa Igi Świątek: Daria Kasatkina, Coco Gauff, Carolina Garcia.

Rozstawienie w WTA Finals: 1. Iga Świątek, 2. Ons Jabeur, 3. Jessica Pegula, 4. Coco Gauff, 5. Maria Sakkari, 6. Caroline Garcia, 7. Aryna Sabalenka, 8. Daria Kasatkina.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 500 San Diego 8-16.10 2022

Niedziela/Poniedziałek 17 października

Finał: Iga Świątek - Vekic (Chorwacja) 6:3, 3:6, 6:0.

Mecz w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Sobota 15 października

1/2 finału: Iga Świątek - Jessica Pegula (USA) 4:6, 6:2, 6:2.

Mecz w sobotę o godz. 23. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Piątek/Sobota 15 października

1/4 finału: Iga Świątek - Coco Gauff (USA) 6:0, 6:3.

Mecz w nocy z piątku na sobotę o godz. 2.30 polskiego czasu. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Czwartek 13 października

II runda: Iga Świątek - Qinwen Zheng (Chiny) 6:4, 4:6, 6:1.

Mecz w czwartek o godz. 20.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 500 Ostrawa 3.10-9.10 2022

Niedziela 9 października

Finał: Iga Świątek - Barbora Krejcikova (Czechy) 7:5, 6:7(4), 3:6.

Mecz w niedzielę o godz. 14.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Sobota 8 października

1/2 finału: Iga Świątek - Jekaterina Alexandrowa 7:6(5), 2:6, 6:4. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Piątek 7 października

1/4 finału: Iga Świątek - Caty McNally (USA) 6:4, 6:4.

Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Środa 5 października

II runda: Iga Świątek (1) - Ajla Tomljanovic (Australia) 7:5, 2:2 krecz. Mecz w środę nie przed godz. 16 (jako trzeci od godz. 12). Transmisja na żywo w Canal+ Sport. I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA Finals Fort Worth 31.10-7.11 2022

Iga Świątek - ? Tu podamy termin i nazwisko rywalek, gdy zostaną ustalone.

Kiedy gra Iga Świątek? US Open w Nowym Jorku 29.08-11.09 2022

Sobota 10 września

Finał: Iga Świątek - Ons Jabeur (Tunezja) 6:2, 7:6(5).

Mecz w sobotę o godz. 22. Transmisja na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i online w Eurosport Player.

Czwartek/piątek 8/9 września

1/2 finału: Iga Świątek - Aryna Sabalenka (Białoruś) 3:6, 6:1, 6:4.

Mecz w nocy z czwartku na piątek ok. godz. 3-3.30 nad ranem polskiego czasu (po półfinale Garcia - Jabeur). Transmisja na żywo w Eurosporcie i online w Eurosport Player. Środa/czwartek, 7/8 września

1/4 finału: Iga Świątek - Jessica Pegula (USA) 6:3, 7:6(4).

Mecz w nocy ze środy na czwartek o godz. 1. Transmisja na żywo w Eurosporcie i online w Eurosport Player.

Poniedziałek 5 września

1/8 finału: Iga Świątek - Jule Niemeier (Niemcy) 2:6, 6:4, 6:0.

Mecz w poniedziałek ok. godz. 20 (jako drugi w sesji po meczu mężczyzn na korcie Louisa Armstronga). Transmisja na żywo w Eurosporcie i online w Eurosport Player. Sobota/niedziela 3/4 września

III runda: Iga Świątek - Lauren Davis (USA) 6:3, 6:4.

Mecz w nocy z soboty na niedzielę o godz. 1. Transmisja na żywo w Eurosporcie i online w Eurosport Player.

Czwartek 1 września

II runda: Iga Świątek - Sloane Stephens (USA) 6:3, 6:2.

Mecz w czwartek o godz. 18. Transmisja na żywo w Eurosporcie i online w Eurosport Player. Wtorek, 30 sierpnia

I runda: Iga Świątek - Jasmine Paolini (Włochy). Mecz we wtorek o godz. 17. Transmisja na żywo w Eurosporcie i online w Eurosport Player.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 1000 Cincinnati 16-21.08 2022

Czwartek 18 sierpnia

III runda: Iga Świątek - Madison Keys (USA) 3:6, 4:6.

Mecz w czwartek o godz. 19 na korcie centralnym. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Środa 17 sierpnia

II runda: Iga Świątek - Sloane Stephens (USA) 6:4, 7:5.

Mecz w środę nie wcześniej niż o godz. 21 (po pojedynkach Catherine McNally - Ons Jabeur od godz. 17 i Tommy Paul - Denis Shapovalov). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? Wimbledon 27.06-10.07 2022

Sobota 2 lipca

III runda: Iga Świątek - Alize Cornet (Francja) 4:6, 2:6.

Mecz w sobotę ok. godz. 16.30-17.30 (jako drugi w sesji od 14, po meczu Alex De Minaur - Liam Broady). Transmisja na żywo w Polsacie Sport i polsatboxgo.pl.

Czwartek, 30 czerwca

II runda: Iga Świątek - Lesley Pattinama Kerkhove (Holandia) 6:4, 4:6, 6:3.

Mecz w czwartek ok. godz. 16-17 (drugi w sesji od godz. 14 po meczu Tsitsipas - Thompson). Transmisja na żywo w Polsacie Sport i polsatboxgo.pl. Wtorek 28 czerwca

I runda: Iga Świątek (1) - Jana Fett (Chorwacja) 6:0, 6:3.

Mecz we wtorek o godz. 14.30. Transmisja na żywo w Polsacie i polsatboxgo.pl.

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej French Open 22.05 - 5.06 2022

Sobota 4 czerwca

Finał: Iga Świątek - Coco Gauff (USA) 6:1, 6:3.

Mecz w sobotę o godz. 15. Transmisja na żywo w TVN i Eurosporcie 1 oraz Eurosport Player.

Czwartek 2 czerwca

1/2 finału: Iga Świątek - Daria Kasatkina (WTA 20) 6:2, 6:1.

Mecz w czwartek nie wcześniej niż o godz. 15 (od 12 na tym samym korcie mecz debla). Transmisja na żywo w Eurosporcie 1. Poniedziałek 30 maja

1/8 finału: Iga Świątek - Qinwen Zheng (Chiny) 6:7(5), 6:0, 6:2.

Mecz w poniedziałek ok. godz. 17 (jako trzeci w sesji rozpoczynającej się o godz. 12 na korcie PHILIPPE-CHATRIER). Transmisja na żywo w Eurosporcie 1.

Sobota 28 maja

III runda: Iga Świątek - Danka Kovinić (Czarnogóra, 95) 6:3, 7:5.

Mecz w sobotę o godz. 12. Transmisja na żywo w Eurosporcie 1. Czwartek 26 maja

II runda: Iga Świątek (1) - Alison Riske (USA, 43. WTA) 6:0, 6:2.

Mecz w czwartek ok. godz. 15.50 (jako trzeci w sesji, która zaczyna się o godz. 11). Transmisja na żywo w Eurosporcie 1.

Poniedziałek 23 maja

I runda: Iga Świątek (1) - Łesia Curenko (Ukraina) 6:2, 6:0.

Mecz w poniedziałek o godz. 12 na korcie PHILIPPE-CHATRIER. Transmisja na żywo w Eurosporcie 1.

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej WTA 1000 Rzym 9-15.05 2022

Finał: Iga Świątek - Ons Jabeur (Tunezja) 6:2, 6:2.

Mecz w niedzielę o godz. 13. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Sobota 14 maja

1/2 finału: Iga Świątek - Aryna Sabalenka 6:2, 6:1.

Mecz w sobotę o godz. 12. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Piątek 13 maja

1/4 finału: Iga Świątek - Bianca Andreescu (Kanada) 7:6 (2), 6:0.

Mecz w piątek, nie wcześniej niż o godz. 14.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek 12 maja

1/8 finału: Iga Świątek - Wiktoria Azarenka 6:4, 6:1.

II set:1:0, 1:1, 2:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1.

I set: 0:1, 0:2, 0:3, 1:3, 2:3, 3:3, 4:3, 5:3, 5:4, 6:4.

Mecz w czwartek, nie wcześniej niż o godz. 13 (kort centralny po meczu de Minaur – Zverev). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Środa 11 maja

II runda: Iga Świątek - Elena Gabriela Ruse (Rumunia) 6:3, 6:0.

Mecz w środę nie wcześniej niż o godz. 15 (trzeci mecz w sesji od godz. 11 po pojedynkach Baez - Zverev i Nadal - Isner). Transmisja na żywo w Canal+ Sport. I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej WTA 500 Stuttgart 16-24.04 2022

Niedziela 24 kwietnia

Finał: Iga Świątek - Aryna Sabalenka (Białoruś) 6:2, 6:2.

Mecz w niedzielę o godz. 13. Transmisja na żywo w Canal+

Sobota 23 kwietnia

1/2 finału: Iga Świątek - Ludmiła Samsonova 6:7(4), 6:4, 7:5. Mecz w sobotę, nie wcześniej niż o godz. 16. Transmisja na żywo w Canal+. Piątek 22 kwietnia

1/4 finału: Iga Świątek - Emma Raducanu (Wielka Brytania) 6:4, 6:4.

Mecz w piątek nie wcześniej niż o godz. 18.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Środa 20 kwietnia

II runda: Iga Świątek - Eva Lys (Niemcy, kwalifikantka, 342. WTA) 6:1, 6:1.

Mecz w środę nie wcześniej niż o godz. 14-14.30 (drugi mecz w sesji od godz. 12.30 na korcie centralnym, po meczu Pliskova - Kvitova). Transmisja na żywo w Canal+ Sport. I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? Billie Jean King Cup Radom 15-16.04 2022

Sobota 16 kwietnia

Dzień drugi: Iga Świątek - Andreea Prisacariu (Rumunia) 6:0, 6:0.

Mecz o godz. 11. Transmisja telewizyjna na żywo w Polsacie Sport Extra.

Piątek 15 kwietnia

Dzień pierwszy: Iga Świątek - Mihaela Buzarnescu (Rumunia) 6:1, 6:0.

Mecz o godz. 15.30. Transmisja telewizyjna na żywo w Polsacie Sport Extra.

Kiedy gra Iga Świątek? Miami Open 21.03 - 3.04 2022

Sobota 2 kwietnia

Finał: Iga Świątek - Naomi Osaka (Japonia) 6:4, 6:0.

Mecz w sobotę o godz. 19 polskiego czasu. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek 31 marca/piątek 1 kwietnia

Półfinał: Iga Świątek - Jessica Pegula (USA) 6:2, 7:5.

Mecz w nocy z czwartku na piątek o godz. 3. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Środa 30 marca/Czwartek 31 marca

Ćwierćfinał: Iga Świątek - Petra Kvitova (Czechy) 6:3, 6:3.

Mecz w nocy ze środy na czwartek o godz. 1. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Poniedziałek 28 marca

IV runda: Iga Świątek - Cori Gauff (USA) 6:3, 6:1.

Mecz w poniedziałek nie wcześniej niż o godz. 21.45. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Niedziela 27 marca/poniedziałek 28 marca

III runda: Iga Świątek - Madison Brengle (USA) 6:0, 6:3.

Mecz w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Piątek 25 marca

II runda: Iga Świątek - Victorija Golubic (Szwajcaria) 6:2, 6:0.

Mecz w nocy z piątku na sobotę o godz. 24 (północ). Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? Indian Wells WTA 1000 7-20.03 2022

Niedziela 20 marca

Finał: Iga Świątek - Maria Sakkari (Grecja) 6:4, 6:1.

Mecz w niedzielę o godz. 21. Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport.

Sobota 19 marca

Półfinał: Iga Świątek - Simona Halep (Rumunia) 7:6(6), 6:4.

Mecz w nocy z piątku na sobotę o godz. 2.00. Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport. Czwartek 17 marca

Ćwierćfinał: Iga Świątek - Madison Keys (USA) 6:1, 6:0. Wtorek 15 marca

IV runda: Iga Świątek - Angelika Kerber (Niemcy) 4:6, 6:2, 6:3. Niedziela 13 marca

III runda: Iga Świątek - Clara Tauson (Dania) 6:7(3), 6:2, 6:1.

Mecz w niedzielę nie wcześniej niż ok. godziny 21.30-22 (drugi mecz w sesji rozpoczynającej się o godz. 20). Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport.

Piątek 11 marca

II runda: Iga Świątek - Anhelina Kalinina (Ukraina) 5:7, 6:0, 6:1.

Mecz w piątek o godz. 20. Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport. I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? Doha WTA 1000 21-27.02 2022

Sobota 26 lutego

Finał: Iga Świątek - Anett Kontaveit (Estonia) 6:2, 6:0.

Mecz w sobotę ok. godz. 16. Od godz. 15.35 studio telewizyjne i transmisja na żywo w Canal+ Premium.

Piątek 25 lutego

1/2 finału: Iga Świątek - Maria Sakkari (Grecja) 6:4, 6:3.

Mecz w piątek o godz. 15. Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport. Czwartek 24 lutego

1/4 finału: Iga Świątek - Aryna Sabalenka (Białoruś) 6:2, 6:3.

Mecz w czwartek nie wcześniej niż o godz. 18 (jako ostatni z ćwierćfinałów). Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport.

Środa 23 lutego

1/8 finału: Iga Świątek - Daria Kasatkina (Rosja) 6:3, 6:0.

Mecz w środę ok. godz. 17 (jako trzeci w sesji, która zaczyna się o godz. 13.30). Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport. Wtorek 22 lutego

II runda: Iga Świątek - Viktorija Golubic (Szwajcaria) 6:2, 3:6, 6:2. Mecz we wtorek ok. godz. 19 polskiego czasu (jako piąty w sesji rozpoczynającej się o godz. 12). Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport. I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? Dubai Tennis Championships WTA 500 14-19.02 2022

Środa 16 lutego

1/8 finału: Iga Świątek - Jelena Ostapenko (Łotwa) 6:4, 1:6, 6:7(4)

I set: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:3, 4:4, 5:4, 6:4.

II set:0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 1:4, 1:5, 1:6.

III set:0:1, 0:2, 0:3, 1:3, 2:3, 3:3, 3:4, 3:5, 4:5, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7(4)

Mecz w środę o godz. 11. Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport. Poniedziałek 14 lutego

I runda: Iga Świątek - Daria Kasatkina (Rosja). 6:1, 6:2.

I set: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1.

II set:1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2. Mecz w poniedziałek o godz. 11 (jako trzeci w sesji, która rozpoczyna się o 8). Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport.

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej Australian Open 17-30.01 2022

Czwartek 27 stycznia

1/2 finału: Iga Świątek - Danielle Rose Collins (USA) 4:6, 1:6.

Mecz w czwartek na Rod Laver Arena, nie wcześniej niż o godz. 11 (po półfinale Keys - Barty, który rozpocznie się o godz. 9.30). Transmisja na żywo w Eurosporcie i na Player.pl.

Środa 26 stycznia

1/4 finału: Iga Świątek - Kaia Kanepi (Estonia) 4:6, 7:6(2), 6:3.

Mecz w nocy z wtorku na środę nie wcześniej niż o godz. 3 nad ranem (po meczu Cornet - Collins, który rozpocznie się o godz. 1). Transmisja na żywo w Eurosporcie i na Player.pl.

Poniedziałek 24 stycznia

IV runda: Iga Świątek - Sorana Cirstea (Rumunia) 7:5, 6:3, 6:3.

Mecz w poniedziałek nie wcześniej niż o godz. 8.50 na Margaret Court Arena (jako ostatni w sesji, po pojedynku Cressy - Miedwiediew). Transmisja na żywo w Eurosporcie i na Player.pl. Sobota 22 stycznia

III runda: Iga Świątek - Daria Kasatkina (Rosja) 6:2, 6:3.

Mecz w sobotę o godz. 9 rano. Transmisja na żywo w Eurosporcie. Środa 19 stycznia/czwartek 20 stycznia

II runda: Iga Świątek - Rebecca Peterson (Szwecja) 6:2, 6:2.

Mecz w nocy ze środy na czwartek o godz. 1 (jako pierwszy w sesji na John Cain Arena). Transmisja na żywo w Eurosporcie. Poniedziałek 17 stycznia/wtorek 18 stycznia

I runda: Iga Świątek - Harriet Dart (Wielka Brytania) 6:3, 6:0.

Mecz w nocy z poniedziałku na wtorek jako drugi w sesji, ok. 3 (od godz. 1 pierwsze spotkanie Garbine Muguruza - Clara Burel). Transmisja na żywo w Eurosporcie.

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej WTA 500 w Adelajdzie 2-9.01 2022

Sobota 8 stycznia

1/2 finału: Iga Świątek - Asleigh Barty (Australia) 2:6, 4:6.

Mecz w sobotę o godz. 9.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Piątek 7 stycznia

1/4 finału: Iga Świątek - Wiktoryja Azarenka (Białoruś) 6:3, 2:6, 6:1.

Mecz w piątek o godz. 9.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Środa 5 stycznia/czwartek 6 stycznia

II runda: Iga Świątek - Leylah Fernandez (Kanada) 6:1, 6:2.

Mecz w nocy ze środy na czwartek o godz. 1.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. I runda: Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 6:3, 6:4. Mecz we wtorek.

Kiedy i gdzie gra Iga Świątek? Wyniki meczów

Iga Świątek ma za sobą kolejny udany sezon. W 2021 roku w każdym turnieju Wielkiego Szlema kwalifikowała się do czwartej rundy, a ponadto wygrała dwa turnieje WTA - w Adelajdzie i Rzymie. Dzięki świetnym występom po raz pierwszy w karierze awansowała do pierwszej "10" rankingu WTA (zakończyła sezon jako 9. rakieta na świecie) i zakwalifikowała się do finałowych zawodów tej organizacji, które były rozgrywane w Guadalajarze. Dwa mecze przegrała, ale w ostatnim pokonała Hiszpankę Paulę Badosę.

Po zawodach w Meksyku w jej sztabie doszło do zmiany trenera - miejsce Piotra Sierzputowskiego zajął Tomasz Wiktorowski. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie można oglądać jej mecze? Sprawdź powyżej.

Iga Świątek i jej sukcesy w 2021 roku

Podsumowanie roku 2021 w komentarzach Igi Świątek i członków jej sztabu (źródło: Paula Wolecka). Iga ma co do siebie bardzo duże wymagania, chciałaby ciągle wygrywać i ta konsekwencja w wielkich szlemach to było coś, czego nie doceniła w pierwszym odruchu. Na szczęście fakt, że zrobiła to w tym roku jako jedyna zawodniczka na świecie uświadomił jej, że to naprawdę wyjątkowe osiągnięcie - mówi managerka Igi, Paulina Wójtowicz. Na krótko przed wyjazdem do Paryża w 2021 roku Iga wygrała prestiżowy turniej WTA 1000 w Rzymie.

Trener Piotr Sierzputowski: - Ja jestem z tego tytułu szczególnie zadowolony, nie tylko dlatego, że to ranga ważności druga po szlemach. Cieszy mnie, że Iga potrafiła przełamać swoje słabości i wygrać turniej, który rozpoczął się dla niej trudnymi meczami, w których musiała sięgać po brzydszy, ale skuteczny tenis. Po tym, jak podniosła się w meczu z Krejcikową weszła w tryb całkowitej dominacji, co przypieczętował finał wygrany 6:0 6:0. Ten sezon był pierwszym pełnym rokiem Igi w seniorskim tourze WTA, a dodatkowo intensywność zwiększyły priorytetowe dla niej igrzyska olimpijskie. Było to kolejne, obok obrony tytułu czy przystępowania do meczów w roli faworytki, zupełnie nowe doświadczenie. O porażce Igi usłyszały miliony Polaków. Menedżerka Paulina Wójtowicz: - Pokrzepiające były reakcje kibiców. Nie przesadzę mówiąc, że Polacy płakali razem z Igą. Współczuli jej, bo widzieli, jak bardzo jej zależało. To doświadczenie było niesamowitym pokazem siły społeczności, jaka wspiera Igę. Myślę, że zasłużyła sobie na to swoją otwartością, szczerością, naturalnością. Nawet po porażkach i trudnych momentach zwraca się do kibiców w swoich social mediach, dzieli się przemyśleniami. Każdy z nas czasem przegrywa, w życiu i w sporcie, i kto wie - może niektórym jest lżej dzięki temu, że Iga dzieli się także tym, co dla niej trudne?

Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie można oglądać jej mecze? Sprawdź u góry strony.

Iga Świątek spieszy z pomocą

Iga Świątek: - Cieszę się, że przepracowałam ten sezon ciężko i w zdrowiu, że pogodziłam sport i inne zobowiązania zawodowe w zupełnie nowej dla mnie rzeczywistości. Zrealizowałam wszystkie cele sportowe i grałam z powodzeniem na największych turniejach. Jestem szczególnie dumna z tego, że można moją grę ocenić jako stabilną i solidną. I wreszcie cieszę się, że mogę też wykorzystywać swoją rozpoznawalność, żeby coś zmienić… Dopiero zaczynam się w tym rozeznawać, ale robię małe kroki, aby do tego samego zachęcić innych. Dziś pakujemy zespołowo naszą Szlachetną Paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin. Wiem już też, co i z jakim przekazem chciałabym wystawić na aukcji dla WOŚP… Chcę o tym mówić otwarcie, bo tylko wtedy może o tym usłyszeć ktoś inny i też się zaangażować. Chyba takim przekazem chciałabym zakończyć to podsumowanie: abyśmy angażowali się w to, co dla nas ważne. Ja chcę to robić na i poza kortem.

Cykl turniejów WTA w Canal+

W ramach umowy z WTA, CANAL+ będzie może pokazać na żywo ponad 50 turniejów i 800 meczów rocznie. Adelaide International, jak i resztę tenisowych turniejów z kategorii WTA 1000, WTA 500 i WTA 250 obejrzeć będzie można w CANAL+, zarówno na platformie satelitarnej oraz w sieciach kablowych, ale również w serwisie CANAL+ online (www.canalplus.com/pl), na urządzeniach mobilnych oraz telewizorach z Android TV i Apple TV. To właśnie w tej usłudze znaleźć można również wiele dodatkowych materiałów extra – takich jak wywiady z zawodniczkami, czy skróty spotkań.

O oprawę tenisowych widowisk odpowiada redakcja tenisowa pod przewodnictwem Bartosza Ignacika w składzie: Klaudia Jans-Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka, Marek Furjan, Michał Lewandowski, czy Dawid Celt. Dużą niespodzianką dla kibiców kobiecego tenisa jest też obecność na fotelu eksperta Agnieszki Radwańskiej, która skomentuje największe i najważniejsze mecze na antenach Canal+ Sport. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie można oglądać jej mecze? Sprawdź u góry strony.

