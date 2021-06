Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Eastbourne. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja online [14.06]

NOWE Polska - Słowacja. SKŁAD na mecz Euro 2020 w poniedziałek 14.06

Polska - Słowacja. SKŁAD na mecz Euro 2020 w poniedziałek 14.06. Meczem ze Słowacją reprezentacja Polski rozpoczyna dziś Euro 2020. W jakim składzie wystąpią Biało-Czerwoni? Kogo Paulo Sousa powoła do kadry na spotkanie Polska - Słowacja? Sam selekcjoner przed meczem powiedział, że waha się jeszcze co do dwóch-trzech piłkarzy. Dziś nadchodzi dzień prawdy dla portugalskiego trenera i drużyny narodowej. Czy znów będziemy mocno zaskoczeni ustawieniem drużyny? Sprawdźcie, kogo Sousa chce wstawić do składu na mecz Polska - Słowacja w Sankt Petersburgu podczas turnieju Euro 2020.