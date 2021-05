Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek - Keys dzisiaj? Terminarz Rzym 12.05

Poniedziałek, 10 maja I runda: Iga Świątek - Alison Riske (USA) 5:4 i krecz Amerykanki. Mecz ok. godziny 13.30-14 (jako trzeci w sesji od godz. 10). Transmisja w Canal+ Sport.

Środa, 12 maja II runda: Iga Świątek (17 WTA) - Madison Keys (USA, 23 WTA). Mecz ok. godziny 15-15.30 (czwarty w sesji od godz. 10).

9 marca - 2. runda: Iga Świątek (WTA 15) - Misaki Doi (Japonia, WTA 77, kwalifikantka). 6:2, 6:4. I set: 0:1, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2. II set: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 6:4. Mecz we wtorek jest rozpisany jako czwarte starcie na korcie nr 1. Spotkanie Igi Świątek o godz. 14.

Obsada: Barty (1), Andreescu, Bencic, Konta, Świątek (5), Martic, Rybakina, E. Mertens, Brady, Putintseva, Vekic, Q. Wang, S. Zhang, V. Kudermetova, Pavlyuchenkova, S. Zheng, C. Garcia, Collins.

Australian Open, Melbourne (Australia), Wielki Szlem, kort twardy, pula nagród 71,5 mln dolarów australijskich Transmisje telewizyjne w Eurosporcie i na Eurosport Player. 14 lutego - 4. runda Australian Open Iga Świątek (Polska, 15) - Simona Halep (Rumunia, 2) 6:3, 1:6, 4:6, awans Halep mecz w niedzielę, od godz. 9 rano polskiego czasu (jako ostatni w sesji 1/8 finału kobiet) 12 lutego - 3. runda Australian Open, Iga Świątek (Polska, 15) - Fiona Ferro (Francja) 6:4, 6:3 Mecz w piątek najwcześniej ok. godz. 12 czasu polskiego na Margaret Court Arena - zależy od terminu zakończenia pojedynku Denis Szapowałow - Felix Auger-Aliassime, który rozpoczął się o godz. 9.

10 lutego - 2. runda Australian Open, Iga Świątek (Polska, 15) - Camila Giorgi (Włochy) - 6:2, 6:4. Mecz Świątek - Giorgi w nocy z wtorku na środę. Początek około godz. 6 polskiego czasu. Dokładna godzina nie jest znana, bo będzie to trzecie spotkanie na John Cain Arena, wcześniej zagrają tam Stan Wawrinka z Martonem Fucsovicsem i Venus Williams z Sarą Errani. 8 lutego - 1. runda Australian Open, Iga Świątek (Polska, 15) - Arantxa Rus (Holandia) 6:1, 6:3

Władze WTA ogłosiły terminarz turniejów na pierwsze sześć miesięcy 2021 roku. Sezon rozpoczął się turniejami WTA 500 w Abu Zabi i Dubaju (kwalifikacje do Australian Open). Świątek nie brała w nich udziału.

Eurosport przedłużył wyłączne prawa telewizyjne i cyfrowe do tenisowego turnieju Australian Open w 2015 roku. Umowa gwarantuje stacji prawa do pokazywania wielkoszlemowej imprezy w ponad 50 państwach Europy do 2021 roku włącznie.

