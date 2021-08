Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online US Open. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 31.08

Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecze? WYNIK na żywo

Iga Świątek w sezonie 2021 (ostatnie występy na samej górze strony). Najbliższy mecz Igi Świątek - turniej US Open w Nowym Jorku 30 sierpnia - 12 września 2021. Transmisje telewizyjne na żywo w Eurosporcie.

By poznać aktualny wynik meczu, ODŚWIEŻ STRONĘ [F4]

Kiedy gra Iga Świątek? Turniej US Open Nowy Jork 30.08-12.09 2021

Wtorek 31 sierpnia

I runda: Iga Świątek (7) - Jamie Loeb (USA). Mecz we wtorek ok. godz. 21.30-22.30 (trzeci mecz sesji od godz. 17 po meczach Caruso - Nishikori i Chardy - Berrettini). Transmisja na żywo w Eurosporcie. Stream online w usłudze Eurosport Player.