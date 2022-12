Kiedy mecz Anglia - Francja? Gdzie oglądać mecz Anglii z Francją w ćwierćfinale mundialu? Transmisja na żywo MŚ Katar 9.12. 2022

Anglia - Francja. Kiedy mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata? 10.12

Mecze Anglii z Francją zawsze elektryzują piłkarską publiczność i tak będzie także tym razem. Drużyna Garetha Southgate'a zmierzy się z obrońcami tytułu, którzy w 1/8 finału pokonali Polskę 3:1. To będzie starcie wielkich piłkarzy z obu stron barykady. Po jednej stronie Harry Kane, Bukayo Saka, Jordan Henderson i Raheem Sterling, po drugiej Kylian Mbappe, Oliver Giroud, Antoine Griezmann i Ousmane Dembele. Kiedy odbędzie się mecz Anglia - Francja?

Anglia - Francja. Gdzie oglądać mecz mundialu Katar 2022? 10.12

Raheem Sterling, który musiał opuścić zgrupowanie w Katarze i polecieć na Wyspy Brytyjskie, wróci na mundial w piątek, czyli w przeddzień meczu z Francją. Angielski piłkarz został wezwany w trybie pilnym, gdy doszło do włamania do jego domu. Stał on pusty, ponieważ narzeczona Sterlinga i trójka dzieci byli w tym czasie w podróży.