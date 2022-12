Kiedy mecz Argentyna - Chorwacja? Gdzie obejrzeć transmisję półfinału mundialu w Katarze? 13.12 2022

Kiedy mecz Argentyna - Chorwacja? Gdzie można oglądać transmisję na żywo? 13.12 2022

Na mundialu w Katarze zostały do rozegrania jeszcze tylko cztery mecze. Za to te najważniejsze. We wtorek i w środę odbędą się półfinały, a w sobotę spotkanie o trzecie miejsce, a w niedzielę finał. Kiedy odbędzie się pierwszy mecz półfinałowy Argentyna - Chorwacja?

Pikanterii wydarzeniu dodaje fakt, że przed czterema laty Chorwaci w drodze do finału mundialu wygrali z Argentyną aż 3:0. Mecz odbył się w fazie grupowej, a gole zdobywali Ante Rebić, Luka Modrić i Ivan Rakitić. Dziś w składzie kadry pozostał tylko Modrić. Tylko, a zarazem aż - można by rzec, bo Chorwat mimo swoich 37 lat wciąż zachwyca grą i przygotowaniem fizycznym.

Spotkanie Argentyna - Chorwacja rozpocznie się we wtorek 13 grudnia o godzinie 20. Jeśli w regulaminowym czasie będzie remis, sędzia zarządzi dogrywkę 2x15 minut, a gdy i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, odbędą się rzuty karne.