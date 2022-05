Kiedy obchodzimy Dzień Ojca 2022? [DATA, TRADYCJA, HISTORIA] 16.05.22

Kiedy wypada Dzień Ojca 2022?

Data obchodów Dnia Ojca jest stała, co oznacza, że zawsze wypada tak samo. W tym roku - jak i w latach poprzednich - jest to 23 czerwca. Tym razem będzie to czwartek. Warto od razu wspomnieć, że niecały miesiąc wcześniej, czyli 26 maja, obchodzimy w Polsce Dzień Matki.

Według tradycji w Dniu Ojca wszystkie dzieci składają swoim tatom życzenia, wręczają własnoręcznie zrobione laurki i śpiewają piosenki. W wielu szkołach i przedszkolach organizowane są specjalne przedstawienia z tej okazji.