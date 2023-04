Kiedy pogrzeb Mateusza Murańskiego? Szok po śmierci 29-letniej gwiazdy freak fight FAME MMA i High League 4.04 2023

Kim był Mateusz Murański?

- No to czas na galę Oscarów w Los Angeles. Tam mnie jeszcze nie było. Czy Hollywood jest na mnie gotowe??? PS. Spełniajcie swoje marzenia, bo warto! GALA ROZDANIA OSCARÓW???? BĘDĘ TAM!!! - napisał Mateusz Murański w mediach społecznościowych, gdy film "IO" został nominowany w 2023 roku do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych.

Momentem przełomowym okazał się konflikt z Arkadiuszem Tańculą. W maju 2021 roku doszło do ich walki na FAME MMA 10. Murański przegrał na punkty, ale zdobył serca publiczności wielką determinacją i odpornością na ciosy. To po tym występie popłynęły w jego kierunku kolejne oferty. Gala FEN 34 zakończyła się jego wygraną w starciu z "Epic Cheat Mealem", a na Elite Fighters zwyciężył aż dwukrotnie - z "Warszawskim Dresikiem" i "Mielonidasem".

Jak zmarł Mateusz Murański?

– Otrzymaliśmy zgłoszenie ujawnienia zwłok w mieszkaniu, ujawnienia dokonał członek rodziny, który nie mógł się skontaktować z mężczyzną, na miejscu prowadzone były czynności z udziałem prokuratora i biegłego lekarza. Na miejscu nie stwierdzono, by do śmierci przyczyniły się osoby trzecie – powiedziała "Faktowi" prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Mateusza Murańskiego?

To nie będzie pogrzeb, lecz ceremonia. Mateusz był pełnym radości człowiekiem i na pewno by chciał, żeby ta ceremonia miała w sobie też dużo optymizmu - wyjaśnił ojciec 29-latka Jacek Murański w rozmowie z portalem Salon24.

FAME MMA: Czekał na niego kontrakt na 5 lat

Ciężko to wszystko zrozumieć. Ciężko w to uwierzyć. Jeszcze ciężej się z tym pogodzić, ale Mateusza nie ma już z nami.

Wielu z Was kojarzy go z kontrowersji i mocnych potyczek słownych. My poznaliśmy jego prawdziwą twarz - wesołego chłopaka, z uśmiechem przyklejonym od ucha do ucha. Za każdym razem, gdy mijaliśmy się w hotelowym korytarzu lub spotykaliśmy przy scenie, można było z nim pożartować, pośmiać się. Każdego traktował tak samo. Nie hierarchizował ludzi. Naszą ostatnią rozmowę zapamiętałem bardzo dobrze. Minęliśmy się w korytarzu łódzkiej Atlas Areny, zaraz po przegranej walce z Arkiem Tańculą. Mateusz był pełen pokory i spokoju. Wiedział, gdzie popełnił błąd. Przyjął tę przegraną z godnością. Nie szukał usprawiedliwień. Przyznał się, że już dzień przed walką czuł zbyt duży spokój. Czuł, że coś jest nie tak. Staliśmy tak przez moment, analizując przebieg walki. Na koniec zamilkł na chwilę, spojrzał na mnie, uśmiechnął się szeroko i powiedział „Zobaczysz następnym razem. Zaskoczę wszystkich!”.