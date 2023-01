Kiedy wiosna 2023? Początek 2023 roku okazał się dla nas niezwykle łaskawy. Wiosna kalendarzowa a wiosna astronomiczna 18.01.23

Pierwszy dzień wiosny 2023. Kiedy rozpocznie się tegoroczna wiosna?

Początek nowego roku przywitał nas niezwykle ciepło. W niektórych miejscowościach słupki termometrów pokazywały 1 stycznia nawet 18,7 stopni Celsjusza. Drzewa i krzewy zaczęły już puszczać pąki, a z ziemi powoli wychodzą pierwsze krokusy. Aż by się chciało, żeby taka pogoda pozostała z nami jak najdłużej, jednak należy pamiętać, że dopiero co rozpoczęła się kalendarzowa zima. Już niedługo czekają nas kolejne przymrozki, opady deszczu ze śniegiem i zimny wiatr. – Na północy, wschodzie i w centrum może spaść nawet do 20 centymetrów śniegu – czytamy na fanipogody.pl. A kiedy rzeczywiście będziemy mogli liczyć na kolejne ocieplenie?

W 2023 roku pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wypadnie w poniedziałek 20 marca.

Od tej pory pogoda powinna się stopniowo poprawiać. Na termometrach będziemy widzieć coraz większą temperaturę, dzień stanie się coraz dłuższy, a nasz nastrój dużo lepszy. Wtedy też w całej Polsce będziemy topić marzanny symbolizujące pożegnanie zimy i przywołanie wiosny. Obrzęd ten ma za zadanie zapewnić urodzaj w całym nadchodzącym roku.