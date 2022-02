Kiedy zacznie się prawdziwa wiosna? Przyniosą ją... motyle

To nic, że sypnie śniegiem. Po przebudzeniu motyli nikt i nic wiosny nie powstrzyma. Trzy gatunki motyli pojawią się jako pierwsze z bardzo prostego powodu: przetrwały zimę w postaci dorosłego owada. Zdecydowana większość ich pobratymców przeczekują zimną porę roku bezpiecznie ukryte jako jajo lub poczwarka.

Jeśli zrobi się ciepło, musi upłynąć sporo czasu by zdołały zakończyć cykl rozwojowy czy dokonać przepoczwarczenia. Za to wymieniona trójka budzi się błyskawicznie. Wychodzą w środku słonecznego dnia już w połowie lutego. W marcu latają całymi rojami. Wypełzają z zeschłych liści, przytulnych dziupli czy nieużywanych strychów. Na zimne noce lub podczas ataków mrozu wracają do starych kryjówek.

Nie wiem, który z nich wyleci jako pierwszy. Stawiam na cytrynki. Są łatwe do zobaczenia dzięki barwi skrzydeł. Niebawem wszystko będzie jasne. Przy okazji, wedle pewnej wróżby, od barwy skrzydeł pierwszego zobaczonego motyla zależy, czy ciepło i słońce przeważą nad deszczem i chłodem. Najlepiej, jeśli będzie to cytrynek. Wówczas piękna pogoda murowana. Jeśli te drugie, o ciemnych skrzydłach to trudno. Zawsze można powiedzieć, że nie warto wierzyć w żadne wróżby, a pogoda i tak jest nieprzewidywalna.