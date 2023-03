Kiermasze świąteczne. Wielkanocne smaki, ozdoby i okazja do pomocy

Jeden sposób to przyniesienie upieczonego ciasta, albo kwiatów cebulkowych lub innej świątecznej dekoracji, które trafią na stoisko Stowarzyszenia Bądźmy Razem z Wiśniowej, którego Grzegorz Proszkowiec jest podopiecznym. Można je dostarczyć już w sobotę do salki katechetycznej przy myślenickim sanktuarium (ul. Piotra Skargi) między godz. 16 a 18.

Drugi sposób to przyjście w niedzielne południe na rynek i kupienie czegoś na stoisku stowarzyszenia Bądźmy Razem. Zebrane środki pomogą w opłaceniu kosztownej rehabilitacji neurologicznej Grzegorza w domu.

Będzie tam też jeszcze m.in. stoisko Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice i okazja aby je wesprzeć kupując ozdoby na stół lub do koszyczka.

Z kolei w Stadnikach na niedzielny kiermasz ciast i innych świątecznych przysmaków zapraszają Rada Rodziców i społeczność tamtejszej Szkoły Podstawowej. Ich celem jest zebranie pieniędzy na doposażenie przedszkola. Kiermasz odbędzie się przy kościele.