Kierowca autobusu zatrzymał nietrzeźwego kierowcę pod Krakowem. Za obywatelską postawę został doceniony przez swoich szefów, policję i gminę

- Kierowca autobusu MPK wykonując kurs do Michałowic zauważył jeżdżącego po parkingu park&ride nietrzeźwego kierującego skodą. Pijany mężczyzna po zaparkowaniu wyszedł ze swojego pojazdu chwiejnym krokiem, po czym chciał do niego wrócić i ponownie odjechać. Wówczas, kierowca MPK wspólnie z innym mężczyzną podbiegli do nietrzeźwego i uniemożliwili mu dalszą jazdę, odbierając kluczyki od pojazdu - informuje MPK na swoich stronach internetowych.

Kierowca MPK i pomagający mu mężczyzna przetrzymali pijanego kierowcę do czasu przyjazdu patrolu policji, który natychmiast powiadomili o całym zajściu.

Policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach, którzy wtedy przybyli na miejsce zdarzenia przejęli kierowcę skody. Okazał się ten 45-letni mieszkaniec gminy Michałowice był kompletnie kompletnie pijany. Po badaniu alkomatem funkcjonariusze podali, że bezmyślny 45-latek ma aż 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Został on przez stróżów prawa zatrzymany, odebrano mu też prawo jazdy Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Krakowie - odpowie on za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, co zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności i obligatoryjnie utratą prawa jazdy.

Teraz na tym samym parkingu przedstawiciele MPK, policji i gminy spotkali się z kierowca autobusu Grzegorzem Bąkiem. Dziękowali mu za godną obywatelską postawę.