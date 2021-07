Kierunek Paryż 2024. Daria Nawój z Tarnowa wicemistrzynią Polski we wspinaczkowym trójboju olimpijskim

Daria Niewój - kierunek Paryż 2024

W miniony weekend w Gliwicach odbyły się mistrzostwa Polski seniorów we wspinaczce sportowej. Świetnie w zawodach zaprezentowali się zawodnicy tarnowskich klubów sportowych, zdobywając aż sześć medali. Najcenniejszy wynik dla Tarnowa wywalczyła zawodniczka KS Sportiva Daria Nawój, zdobywając wicemistrzostwa Polski seniorek we wspinaczkowym trójboju olimpijskim – konkurencji, która za niespełna trzy tygodnie zadebiutuje podczas igrzysk olimpijskich w Tokio.

Podczas zawodów w Gliwicach Daria awansowała do ścisłego finału w konkurencji prowadzenie, rywalizowała również w finale w czasówkach – zajmując odpowiednio siódme miejsce w prowadzeniu (drugie wśród trójboistek) i dziesiąte na czas (trzecie wśród trójboistek).

W Tokio tarnowianka nie wystartuje, ale jest naszą nadzieją olimpijską na występ na igrzyskach w Paryżu za trzy lata.



W konkurencjach indywidualnych medale tradycyjnie zdobywali tarnowscy sprinterzy, dominując podium we wspinaczce na czas. W rywalizacji mężczyzn złoto i srebro wywalczyli zawodnicy KU AZS PWSZ Tarnów Marcin Dzieński i Mikołaj Wróblewski, a brąz Bartłomiej Podlewski z KS Sportiva. W rywalizacji kobiet wicemistrzynią Polski została Anna Brożek, natomiast trzecia była Natalia Kałucka (obie z KU AZS PWSZ Tarnów).



W mistrzostwach Polski seniorów debiutowali również dwaj juniorzy młodsi z KS Sportiva – Oskar Szalecki i Eryk Nawój. Oskar awansował do ścisłego finału, plasując się na 8. miejscu, Eryk miał mniej szczęścia i sklasyfikowany został na 18. pozycji. W zawodach uczestniczyła również Kinga Pałka z KU AZS PWSZ Tarnów, plasując się na 4. miejscu w trójboju, 12. miejscu w czasówkach i 9. w prowadzeniu.



Zmagania we wspinaczce sportowej będzie można oglądać podczas igrzysk w Tokio, zawody rozegrane zostaną w dniach 3-6 sierpnia 2021 roku. Polskę reprezentuje lublinianka, zawodniczka KW Kotłownia Aleksandra Mirosław.