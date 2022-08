Kilka faktów o żmii Grzegorz Tabasz

Niewielki wąż. Mało jadu. Małe ząbki. Praktycznie ślepy i głuchy. Wyczuwa jeno drgania podłoża i ma niezły węch i smak. To nasza żmija. Tak, to nie pomyłka. Jedyny jadowity wąż Polski. Budzi strach, choć jak to w przysłowiu, ma on wielkie oczy. Garść prawdy o żmii.