Kilka tysięcy osób wzięło udział w Igrzyskowym Biegu Nocnym. W niedzielę kolejne wyzwanie dla biegaczy - Cracovia Maraton

Najszybszym zawodnikiem w Igrzyskowym Biegu Nocnym okazał się Kenijczyk Albert Kipkorir Tonui z czasem 29:37 min, natomiast w gronie kobiet triumfowała Izabela Paszkiewicz z czasem 34:21 min.

Start do Cracovia Maratonu nastąpi w niedzielę o godzinie 9 z Rynku Głównym na wysokości Hard Rock Cafe, tam też będzie zlokalizowana meta. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu – do 6 godzin od przekroczenia linii startu. Zawodnicy, którzy w ciągu 3 godzin od przekroczenia linii startu nie pokonają połowy trasy (21 km), zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy.