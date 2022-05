Kilkanaście milionów mniej w kasie. Wisła Kraków przed wyzwaniem nie lada

Bo w finansach różnica pomiędzy Ekstraklasą i I ligą jest naprawdę przepastna. Dla Wisły spadek jest o wiele boleśniejszy niż dla Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Górnika Łęczna nie tylko dlatego, że ma kibiców, którzy z trudem wybaczają cokolwiek mniej niż tytuł mistrza Polski i awans do europejskich pucharów, ale z uwagi na fakt, iż będzie musiała zredukować budżet nawet o połowę!

Kluby, w których towarzystwie Wisła opuszcza elitę, aż takich problemów mieć nie będą. One wydawały rocznie nie więcej niż 13-18 mln i porównywalne pieniądze wpłyną do ich kasy w I lidze. Wchodząc do ekstraklasy dobrze wiedziały, że ryzyko zadłużania się poprzez podpisywanie wysokich kontraktów może ich bardzo drogo kosztować. Rozumieli to szczególnie w Łęcznej, gdzie przed kilku laty po spadku do pierwszej ligi w kolejnym roku nastąpił spadek do drugiej.