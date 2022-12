Kimi Raikkonen. Nowa biografia mistrza świata Formuły 1 [SPORTOWA PÓŁKA]

Kimi Raikkonen z całą pewnością potwierdza zasadność istnienia stereotypu definiującego Finów jako ludzi chłodnych, albo wręcz zimnych w relacjach z osobami spoza kręgu najbliższych przyjaciół. Dostanie się do takiego kręgu przez dziennikarzy graniczy z cudem. Jednemu z nich to się udało, dzięki czemu możemy lepiej poznać Człowieka z Lodu.

Mistrz świata z 2007 roku w barwach Ferrari (wcześniej reprezentował Saubera i McLarena) na koniec kariery trafił do Lotusa, a następnie teamu Alfa Romeo Racing, a to oznacza że stał się kolegą „klubowym” Roberta Kubicy. Choćby więc z tego powodu warto pogłębić swoją wiedzę na jego temat, aczkolwiek książka napisana w 2020 roku siłą rzeczy nie opisuje ostatniego sezonu startów fińskiego kierowcy w Formule 1. Niemniej skoro poprzednia biografia, wydana u nas przed trzema laty, a zachwalana jako pierwsza na rynku („Kimi Raikkonen jakiego nie znamy”), nie do końca spełniła oczekiwania fanów, z całą pewnością druga wniesie do naszej wiedzy o nim sporo nowego.