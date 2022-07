Kipi kasza: Buldogi pod dywanem Dariusz Wieromiejczyk

Rezygnacja Borisa Johnsona z funkcji lidera brytyjskiej partii konserwatywnej wzbudziła w naszym kraju potężną falę komentarzy. Pociąga ona za sobą także rychłą rezygnację Johnsona z funkcji premiera, a co za tym idzie potężne przetasowanie na szczytach władzy Zjednoczonego Królestwa. Tym bardziej interesujące powinny być dla nas przyczyny całego zamieszania. Choć wszyscy niemal mówią w tym kontekście o przyczynach nieoficjalnych i nieznanych do tej pory opinii publicznej, przyczyny oficjalne też wydają się co najmniej niezwykłe.