Kipi kasza. Herbatka na Heathrow

Jedyne, co po dawnym rozmachu i rozmiarze zostało, to hipokryzja, uprawiana do dziś w skali doprawdy imperialnej. Mieliśmy tego przykład na stadionach, gdy polscy kibice słusznie wygwizdywali teatralny gest klękania piłkarzy w udawanej ekspiacji za zrobione przez przodków kokosowe interesy.

Wysłuchiwaliśmy pouczeń macherów od sportu, którzy nie doczekawszy się sukcesu na boisku, okłamywali świat cały opowiadając bezczelne bajeczki o rzekomo rasistowskim zachowaniu polskich kibiców i piłkarzy. Jeden z angielskich dziennikarzy posunął się do zarzucania rasizmu polskim realizatorom telewizyjnym, utrzymując, że celowo pokazują oni na trybunach polskie dzieci w typie „wybitnie aryjskim”.

Ostatnio brytyjskie gazety skarżą się, że to przez polskich kierowców ciężarówek na stacjach benzynowych kupić można jedynie herbatę z mlekiem, a na zakupy Świąteczne trzeba będzie pojechać rowerem. Czyżby aresztowanie Ziemkiewicza służyć miało odreagowaniu tych potknięć, czy też zachęceniu polskich kierowców do tłumnego stawienia się na Wyspach? A może Brytyjczycy, zorientowawszy się, że Ziemkiewicz nie ma prawa jazdy, postanowili go przymknąć, bo niejeżdżący samochodami Polacy nie są im na razie potrzebni?