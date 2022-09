Kipi kasza. Kilka zaskoczeń i stały punkt programu

Autorzy filmu, idąc za obietnicą złożoną mieszkańcom Grodna w roku 1941 przez generała Władysława Sikorskiego, umiejscowili swoją opowieść o pięćset kilometrów na północ od Lwowa i przesunęli w czasie o ponad dwadzieścia lat. Sikorski podobno, w rozmowie z ocalałymi obrońcami Grodna, żołnierzami Armii Polskiej w ZSRR, miał im obiecać: „Jesteście nowymi Orlętami. Postaram się, żeby wasze miasto otrzymało Virtuti Militari i tytuł zawsze wiernego".

Generalska zapowiedź do dziś nie została spełniona. Nawiązali jednak do niej filmowcy, umieszczając swoją opowieść w Grodnie, w roku 1939. Nie jest to jednak jedyna niespodzianka, zaserwowana widzom. Głównymi bohaterami „Orląt” jest dwóch żydowskich braci, samotnie wychowywanych przez ubogą krawcową. Obaj są nieochrzczeni, obaj w domu rodzinnym posługują się jidysz. Młodszy z braci, zafascynowany polskością Leon, jest postacią nie schodzącą z oka kamery, przygody jego śledzimy w trakcie całego filmu. Drugi – działacz komunistyczny, bijący się z polskimi antysemitami w obronie gnębionego żydowskiego zegarmistrza, pojawia się jedynie w kluczowych momentach filmu. Konflikt pomiędzy nimi pozostanie jednak osią dramaturgiczną scenariusza, powracając w zwrotnych momentach i znajdując kulminację w dramatycznym finale opowieści.