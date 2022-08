Kipi kasza. Która to już fala?

W kąt poszło straszenie nas kolejnymi falami cowida, co do których nikt już chyba nie umie powiedzieć, czy właśnie skończyła się ósma, czy też zaczęła dziewiąta. Wirusowi eksperci nagle zmyli się z telewizyjnych ekranów i animacje pływających brzuchami do góry szczupaków zajęły w studiach miejsce wielokolorowych kulek z trąbkowatymi wypustkami.

Obawiam się, że we wrześniu wszystko wróci do normy. Wirusowi celebryci zyskali opaleniznę i siły, a przecież także w wakacje bynajmniej nie próżnowali. Nieoceniony doktor Grzesiowski dostrzegał pod koniec lipca (wywiad dla Rzeczpospolitej z 22.07.2022) „wierzchołek wierzchołka góry lodowej zachorowań” i po raz kolejny wieszczył, iż „zobaczymy dopiero efekty tej fali, kiedy pacjenci zaczną masowo być przyjmowani do szpitali”. Niestety, uwagę patrzących odwróciły ryby, i masowego wymierania urlopujących Polaków nie dało się zauważyć ani opisać. Rozgoryczeni celebryci robiący w omikronie, a nie rybach, nie potrafili ukryć żalu. Wyraz temu dał, w tej samej gazecie, profesor Krzysztof Simon. „Społeczeństwo się w znacznym procencie nie sprawdziło, znaczy w tych 40 procentach” – oświadczył lekarz. Sprawdzili się jego zdaniem, jedynie zaszczepieni Polacy. „Pozostała część jest egocentryczna, nastawiona na czubek własnego nosa. Ma w nosie babcię, dziadka, swoich rodziców itd. Tacy jesteśmy. I tu się (społeczeństwo) nie sprawdziło - oceniał dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych.”

Na szczęście zdaniem profesora sprawdzili się rządzący, zaś „państwo, na początku pandemii, zdało egzamin”. Postawiony przed problemem niedoskonałego narodu rządzonego przez „zdających egzamin” rządzących, dramatopisarz Bertold Brecht udzielił następującej rady: „Czyż nie byłoby przecież prostszym rozwiązaniem, gdyby rząd rozwiązał naród i wybrał drugi?” O rozwiązaniu narodu przez rozżalonych konsultantów medycznych niemiecki komunista nic, na szczęście, nie wspomniał.