Kipi kasza: Obywatelska odpowiedzialność

Ciekawe dane podaje na ten temat internetowa strona tygodnika „Do Rzeczy”. Zacytowano tam niedawno przeprowadzony wśród Francuzów sondaż Instytutu Elabe, wykonany na zlecenie stacji BFMTV. Wynika z niego, iż 23% Francuzów zrezygnowało z widywania się z ukochaną osobą, ponieważ nie otrzymała ona szczepionki na koronawirusa, lub też nie przedstawiła negatywnego wyniku testu. Podobny odsetek badanych twierdzi, że pokłócił się o szczepionkę z przyjacielem lub członkiem rodziny. Czy skutki epidemii mogą być zagrożeniem także dla polskich rodzin i związków partnerskich?

W ostatnich miesiącach coraz trudniej jest w Polsce znaleźć schludną i drobiazgową osobę do pomocy w domowych porządkach. Panie z Ukrainy, które zdominowały ten segment rynku pracy, zmuszone zostały do powrotu do domu, zaś w obliczu czekającej je po przekroczeniu granicy kwarantanny często zdecydowały się pozostać w ojczyźnie. Na efekty nie trzeba było długo czekać.