Kipi kasza. Orkiestra sobie poszła Dariusz Wieromiejczyk, dziennikarz, scenarzysta, producent filmowy

W ubiegły piątek polską opinię publiczną zaskoczyła wiadomość, że do dymisji podało się 13 członków Rady Medycznej doradzającej premierowi Morawieckiemu. Odchodzący członkowie rady motywowali swoją decyzję „niedostatecznym wpływem na poczynania Rządu”. Co ciekawe, w swoim oświadczeniu członkowie Rady dodają, że „rozbieżności między przesłankami naukowymi i medycznymi a praktyką stały się szczególnie jaskrawe w kontekście bardzo ograniczonych działań w obliczu fali jesiennej, a potem wobec zagrożenia wariantem Omikron, pomimo przewidywanej olbrzymiej liczby zgonów”. Czyli – nadciąga „olbrzymia liczba zgonów”, a my rezygnujemy z doradzania i wracamy do swoich zajęć. Dlaczego? Bo do naszych rad stosowano się często, lecz nie zawsze.