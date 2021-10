Kipi kasza. Pęczek włoszczyzny zamiast cappuccino Dariusz Wieromiejczyk

Jesień dodaje światu kolorów. Widzimy to na ulicach, w parkach i lasach. Jesień rozkwita też na bazarach i ulicznych targowiskach. Stragany uginają się od owoców, warzyw, grzybów. Pomiędzy nimi przechadzają się kupujący. Uważam, że to nie kupowanie jest najważniejszą funkcją placów. Co więc oferują nam miejskie targi? Spacery i możność bycia razem.