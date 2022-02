Kipi kasza: Pieskie życie

W cieniu tych dramatycznych wydarzeń znalazły się informacje, iż wojskowi niemieccy, w trakcie ewakuacji z Afganistanu swojego kontyngentu, zdołali wywieźć do ojczystego kraju 65 000 puszek piwa i setki butelek wina. Pamiętając o trunkach, zapomnieli zarazem o licznych pozostawionych w Afganistanie lokalnych pracownikach cywilnych i członkach ich rodzin, dla których nie znalazły się ani niemieckie wizy, ani bezcenne miejsce na pokładzie odlatujących samolotów.

W ostatnich tygodniach wspomnienia kabulskiej ewakuacji powróciły – tym razem w mediach brytyjskich. Okazało się bowiem, że jeden z ostatnich samolotów wylatujących z opanowanego już przez talibów Kabulu (lot miał miejsce 27 sierpnia 2021), wyczarterowany przez brytyjską organizację charytatywną Nowzad która zebrała na ten cel ponad 200 000 funtów, wywiózł z Afganistanu założyciela organizacji – byłego żołnierza brytyjskiego i celebrytę „ekologicznego” Paula „Pena” Farthinga, oraz przygotowane profesjonalnie do długiej i uciążliwej dla zwierząt podróży 94 psy i 68 kotów. Na pokładzie samolotu nie znajdował się ani jeden Afgańczyk czy Afganka. Ci mogli jeszcze poczekać. Uratowane spod tyranii talibów futrzaki pochodziły natomiast z funkcjonującego w Kabulu schroniska Nowzad, wielokrotnie opisywanego w brytyjskich mediach i hojnie wspieranego przez miłośników zwierząt. Misją schroniska, głoszoną na jego stronie internetowej było „wygranie tej wojny dla zwierząt”. Założone przez byłego sierżanta marines, wzięło swą nazwę od miasteczka Now Zad w prowincji Helmand. Zacytujmy stronę internetową Nowzad: „Brytyjscy marines, którzy przybyli do miasta w listopadzie 2006 roku, szybko zorientowali się, że nie tylko miejscowa ludność potrzebuje pomocy. Liczne bezdomne psy, które zapełniały ulice Now Zad znalazły teraz obrońcę, być może pierwszy raz w swoim życiu. Okazał się nim sierżant „Pen” Farthing”.