Kipi kasza. Powinno być dobrze Dariusz Wieromiejczyk

Dariusz Wieromiejczyk - dziennikarz, scenarzysta, producent filmowy

Szumnie ogłoszony przez władze projekt odbudowy pałacu Saskiego oraz pałacu Bruhla stał się ostatnio przyczyną gorących sporów i ożywionych dyskusji. Skłaniają do tego koszty planowanej inwestycji - około 2,5 miliarda złotych. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu reklamuje ten pomysł całostronicowymi ogłoszeniami prasowymi głoszącymi: „Wspólnie odbudujemy to, co nigdy nie powinno być zniszczone”.