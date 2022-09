Kipi kasza. Sabat na placu Defilad

W trakcie „sabatu” odbył się obrządek uroczystego wniesienie do teatru pokaźnej, około metrowej rzeźby waginy, autorstwa „artystki – waginistki” Iwony Demko. „Waginiczna instalacja” wprowadzona została do foyer teatru własnoręcznie przez artystkę, nową panią dyrektor oraz grupę jej najbliższych współpracowników. „Pani Wilgotna”, bo tak zatytułowane jest prezentowane przy wejściu do teatru „dzieło sztuki”, witać będzie przez najbliższe tygodnie widzów tej prestiżowej warszawskiej sceny.

Monika Strzępka nie ukrywa, że jest to dla niej gest znaczący – zarazem akt twórczy jak też ideowe zobowiązanie. Tak o jej programie artystycznym informuje Gazeta Wyborcza "Strzępka chce zwracać uwagę na feminizm, kobiecość, zagadnienia związane z siostrzeństwem i empatią". Pamiętać należy, że Teatr Dramatyczny jest jedną z najbardziej zasłużonych warszawskich instytucji teatralnych. W bogatej historii teatru kierowały nim tak pomnikowe postaci jak Jan Świderski i Gustaw Holoubek. Choć prowadzona przez samorząd warszawski, scena od lat dofinansowywana jest w licznych projektach przez środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.