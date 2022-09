Kipi kasza. Sekret piękna i zdrowia księżnej

Słynny francuski pisarz Honoriusz Balzac, który bez wątpienia znał się na powabach i fortelach płci pięknej, poznał księżną gdy miała 82 lata, i z wyglądu oceniał jej wiek na 35 lat. Urodzie ciała towarzyszył też sprawny umysł i młodzieńczy temperament. Kochanków miewała młodszych od siebie o dobre pół wieku, i nie byli to wcale zainteresowani jej fortuną żigolacy. Jeden z nich, spiskowiec i członek Towarzystwa Patriotycznego, Wojciech Grzymała, aresztowany został w roku 1826 za udział w spisku Łukasińskiego. W mieszkaniu 33-letniego, żonatego mężczyzny znaleziono pliki listów miłosnych, niezbicie świadczących o gorącym i gruntownie skonsumowanym romansie z 77 letnią wtedy partnerką.

Sekretem opierającej się czasowi urody księżnej Aleksandry był chłód. Spała ona w gruntownie wyziębionych pomieszczeniach, nawet w zimie otwierając na oścież okna sypialni. W letnie dni chłodziła ją układając pod łóżkiem pojemniki z lodem. Żywiła się głównie owocami i warzywami, nie gotując ich wcale, a często celowo studząc. Lodowate kąpiele księżnej rozumieją się same przez się. Nie tylko jednak dla ludzi niskie temperatury otoczenia okazują się darem losu. Hodowcy rogacizny polecają sobie metodę, zwaną „zimnym wychowem cieląt”. Już 12 godzinne cielęta trzyma się w nieogrzewanych wiatach, zwanych igloo. Ich układ odpornościowy ulega dzięki temu zdecydowanej poprawie. Trzymane na chłodzie cielęta zdecydowanie rzadziej chorują, lepiej pobierają paszę i notują większe przyrosty masy. Zwierzęta trzymane w igloo łatwiej też obserwować i przyzwyczajają się one szybciej do kontaktu i pracy z człowiekiem.

Jedynym minusem opisanych powyżej, ze wszech miar pożytecznych, praktyk jest zwiększone, w zimnym otoczeniu, zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Ciesząc się dobrodziejstwami zimowych miesięcy wykorzystajmy nadchodzący sezon grzewczy dla pozbycia się zbędnego tłuszczyku i wymodelowanie atrakcyjnej, młodzieńczej sylwetki. Jeśli nie walczymy z nadwagą, watro zatroszczyć się o zapas niedrogiej, zdrowej i łatwej do przechowywania w chłodzie marchewki