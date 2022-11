Kiszenie kapusty w Masłomiącej. W pantalonach i białych gumiakach wchodzili do beczki. Mamy zdjęcia

Zaraz była kapusta - 150 kilogramów - kupili ją pani Kasia i pan Bartosz, no i chęć do pracy. Ludzie przynieśli szatkownice, beczki i jak się szybko okazało, nie tylko takie przygotowania były. Panie z klubu seniora uszyły nawet pantalony z koronkami, żeby w nich wchodzić do beczki i udeptywać kapustę. Chodziło o prezentację, jak się podniesie spódnicę, żeby pokazać dawne pantalony z koronką - śmieje się Dorota Dąbrowska, sołtys Masłomiącej, która miała zaszczyt ubrać te pantalony i ubijać nogami kapustę w beczce.