Kłaj. Malownicza kładka nad starorzeczem Raby ma być gotowa tego lata. To fragment trasy rowerowej VeloRaba Jolanta Białek

Rejon Raby w Kłaju, gdzie powstanie drewniana kładka pieszo-rowerowa, o długości 120 m. Malowniczy obiekt ma być gotowy do końca tegorocznych wakacji fot. Urząd Gminy Kłaj

Gmina Kłaj szuka budowniczego kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby. To już trzecie podejście do inwestycji, która ma być fragmentem trasy rowerowej VeloRaba i turystyczną atrakcją tego rejonu. Nietypowe przedsięwzięcie, realizowane z pomocą unijną, nie może dojść do skutku – z różnych powodów – od 2018 roku.