Kłaj. Urząd Gminy będzie dostępny dla wszystkich. Powstanie winda

Jak informuje gmina, winda powstanie na południowej ścianie budynku, obok wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego (od ulicy Kołodziejczyka), ponieważ ułatwi to dostanie się do obiektu z parkingu.

- Dzięki temu przedsięwzięciu na pierwsze czy drugie piętro urzędu będą mogły dostać się także osoby poruszające się na wózku inwalidzkim – podaje Urząd Gminy w Kłaju.

Gmina Kłaj zabezpieczyła na wykonanie tej inwestycji 508,4 tys. zł. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca widny zostanie wybrany do połowy 2021 roku, bo na przetarg wpłynęło sześć ofert, z cenami od 420,3 tys. zł do 748 tys. zł, przy czym w kwocie zarezerwowanej przez gminę „mieszczą się” trzy propozycje firm.

Winda ma zostać zamontowana w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą prac, a więc do listopada 2021 roku. Inwestycję sfinansuje gmina Kłaj.