Klasa okręgowa Kraków, grupa I. Gorąca końcówka sezonu: Spójnia, Olkusz, Błękitni i Przemsza walczą o awans

Spójnia ma największe szanse na awans, ale...

Przypomnijmy, w tym roku awans uzyskają dwie drużyny: mistrz grupy zagra w barażu o miejsce w małopolskiej IV lidze (od sezonu 2022-23 będzie to jedna grupa, na całe województwo), jeśli przegra, trafi do nowej V ligi (krakowsko-wadowickiej) razem z wicemistrzem. Na dwie kolejki przed końcem do tych dwóch przepustek aspirują cztery drużyn, a wiele wyjaśnić może już najbliższa sobota.

Błękitni Modlnica mają wszystko w swoich rękach

W teoretycznie dobrej sytuacji jest ekipa z Modlnicy. Na półmetku miała aż 9 pkt straty do prowadzącej dwójki, wiosnę zaczęła od porażki w Proszowicach i wydawało się, że o promocji może zapomnieć. Dziewięć kolejnych zwycięstw (plus jedno walkowerem) sprawiły jednak, że teraz szanse na sukces są całkiem przyzwoite. Jeśli bowiem Błękitni wygrają oba pozostałe swoje spotkanie, to będą mieć awans niezależnie od innych wyników. One jedynie zdecydują, czy będzie to baraż o IV ligę, czy nowa V liga. Drużyna ma lepszy bezpośredni bilans spotkań ze Spójnią (obie ekipy mogą skończyć z takim samym dorobkiem z 61 pkt), jak i z Olkuszem (też mają obecnie tyle samo punktów).