Klasa okręgowa Kraków, grupa I. Relacje ze wszystkich spotkań rozegranych 29-30 maja 2021

NOWE Chcesz studiować za granicą? Zgłoś się do Our Future Foundation. Na zgłoszenia OFF czeka do 4 czerwca 2021 r.

28 maja 2021 r. ruszył nabór do programu stypendialnego i mentoringowego OFF 2021. Fundacja przyjmie pod swoje skrzydła kolejnych kilkudziesięciu uczniów, by pomóc im w realizacji marzeń o studiowaniu za granicą.