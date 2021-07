Klasa okręgowa Kraków, grupa II. Bronowianka uniknęła spadku, teraz powalczy o miejsce w środku tabeli

Przeobrażona Bronowianka "cudem" uniknęła spadku

Bronowianka miejsce w okręgówce obroniła dopiero w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu (ostatecznie spadły aż 4 drużyny), po wygranej z Borkiem 1:0 (zdecydował... samobójczy gol w 90 min).

- Chyba jedynymi, którzy wierzyli, że się utrzymamy, byliśmy ja i piłkarze - nie kryje trener Bartłomiej Łętocha, który zostaje w klubie na następny sezonu. - Sytuacja była bardzo trudna, nie dziwię się, że skazywano nas na spadek, tak podpowiadał zdrowy rozsądek.

W rundzie rewanżowej drużyna zaczęła lepiej punktować i konsekwentnie zbliżała się do bezpiecznej strefy. Co odmieniło Bronowiankę? - Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Kluczowe były wzmocnienia, Kowalczyk i Widełka to piłkarze, którzy regularnie grali w czwartej lidze, Kasperek strzelił dużo bramek i miał sporo asyst. Zawodnicy po koniec sezonu mieli już kontuzje, ale sami prosili, żeby nie brać tego pod uwagę, bo najważniejsze jest dobro drużyny. Jestem z nich dumny. Na pewno wiosną nie byliśmy zespołem, która zasługiwał na spadek - zaznacza szkoleniowiec.