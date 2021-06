Klasa okręgowa Kraków, grupa II. Najlepsi strzelcy po 26 kolejkach sezonu 2020-21. Liderem jest Sławomir Peszko (Wieczysta)

NOWE Małopolanie szykują się na wakacje, a koronawirus na... czwartą falę

Zakażeń i zgonów wywołanych covid 19 oraz mniej, zaszczepionych osób coraz więcej, więc wydawać by się mogło, że możemy beztrosko planować wakacyjny wypoczynek. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że w połowie wakacji może nas czekać czwarta fala koronawirusa. Zagrożeniem jest tzw. wariant Delta , a do tego dochodzi spadająca liczba chętnych do szczepienia.