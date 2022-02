Klasa okręgowa Kraków, grupa III. Orzeł Myślenice pilnie szuka bramkarza

Jesienią numerem jeden między słupkami był Karol Obłaza. Bieżące przygotowania były dla niego bardzo pechowe, doznał poważnej kontuzji nogi podczas treningu i czeka go wielomiesięczna przerwa. Jeśli dodać, że zastępujący go czasami w rozgrywkach Marek Pajka już wcześniej ogłosił, że w pierwszej drużynie nie będzie grać (pożegnał się w noworocznych derbach Myślenic; nadal prowadzić ma zespół juniorów), to zrobił się duży problem.

Do gry w Orle na pozycji bramkarza przymierzany jest 20-letni Włoch Giordano Zambon, którego rodzina prowadzi w Myślenicach interesy, ale miał być zmiennikiem Obłazy. Klub szuka teraz nowego golkipera.

Zmian w kadrze jest więcej. Do Orła wraca bramkostrzelny Mariusz Kasperek, który ostatnio grał w Bronowiance. Po kontuzji treningi wznawia Jakub Niedźwiedź.

Orzeł ma za sobą trzy sparingi. Przegrał 2:3 z Prądniczanką Kraków (do przerwy prowadził 2:1) i 0:3 z Pcimianką, a ostatnio pokonał 5:2 Orkana Szczyrzyc (lider limanowsko-podhalańskiej okręgówki). Łupem bramkowym podzieliło się trzech zawodników: 3 gole zdobył Artur Mistarz, a po 2 - Emil Bałucki i Kyryl Kyrylow.