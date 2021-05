Klasa okręgowa Kraków, grupa III. Po remisie w hicie Radziszowianka - Wiślanka lider Raba ucieka. Relacje z meczów z 15-16 maja 2021

Wisła Kraków. Wnioski po kolejnym słabym sezonie „Białej Gwiazdy”

To nie był udany rok dla Wisły Kraków. Przede wszystkim nie był to rok udany sportowo. Drużyna nie poczyniła żadnego postępu i znów musiała walczyć o utrzymanie w ekstraklasie. Jeśli nie była zagrożona tak mocno, jak w poprzednim sezonie, to jedynie dlatego, że z ekstraklasy spadała zaledwie jedna drużyna. Kibice muszą jednak czuć się zawiedzeni. I nie zmieni tego ostatnia wygrana z Piastem Gliwice. Wnioski po sezonie 2020/2021 prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.