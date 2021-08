Klasa okręgowa Kraków, grupa III. Rusza nowy sezon. Beniaminek Karpaty Siepraw wśród kandydatów do awansu

Z grona faworytów ubyła Radziszowianka (przeniosła się do grupy II), lecz powstałą lukę szybko uzupełnił beniaminek Karpaty Siepraw. Klub grający kiedyś w wyższej lidze (nawet w III) po dwóch latach wrócił do okręgówki i ma bardzo mocny skład. Do Sieprawia trafili m.in. Tomasz Armatys i Sebastian Jagła (grali w wyższych ligach, ostatnio z TS Węgrzce wywalczyli awans z grupy I krakowskiej okręgówki) czy Bartłomiej Chlebda (Pcimianka, wcześniej grał w III lidze). Drużyna prowadzona przez duet trenerów Krzysztof Zając i Konrad Korzeniowski powinna być w czołówce.

Dozbroiła się również i tak mająca już ciekawy skład Wróblowianka. Ze Skawinki na południe Krakowa przenieśli się Tomasz Grzesiak, Jakub Kaganek i Bartosz Poniedziałek. Wicemistrz Raba Dobczyce, bazujący na wychowankach, utrzymał większość składu.

W lidze będzie aż trzech spadkowiczów: Puszcza II Niepołomice, Węgrzcanka Węgrzce Wielkie, LKS Śledziejowice. Rezerwy I-ligowca to niewiadoma, pozostali powinni włączyć się do walki o powrót na wyższy szczebel. W obu drużynach trochę się pozmieniało. Węgrzcankę poprowadzi nowy trener Krzysztof Mastalerz. Do Śledziejowic dołączyli piłkarze, którzy posmakowali większego futbolu - bramkarz Kais Al-ani (reprezentant Iraku, ostatnio Polonia Nysa) czy Ifeanyi Nwachukwu (Orzeł Piaski Wielkie, wcześniej m.in. Hutnik Kraków).